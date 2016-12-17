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    Нападающий «Арсенала» Санчес хотел бы сыграть в одной команде с Анри

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес признался, что хотел бы сыграть вместе с бывшим нападающим «канониров» Тьерри Анри. По словам чилийца, они составили бы отличный дуэт на острие атаки лондонского клуба.

    «Я хотел бы поиграть с Анри в одной команде, мы были бы отличным дуэтом. Он умел забивать, играть в пас и контролировать игру. У него было много разных умений. Вместе с Тьерри мы бы постоянно двигались по полю. Думаю, я мог бы быть автором каждой голевой передачи на него», – сказал футболист.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    17.12.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 декабря 2016, 07:44

      Если Санчес уйдет Арсенал даже не будет в топ 4!

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