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    Моуринью: «Форма Ибрагимовича – это фантастика... Старикан»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в рамках 17-го тура АПЛ над «Вест Бромвичем» (2:0), а также поделился мнением о форме форварда команды Златана Ибрагимовича в последних матчах.

    «Это был хороший матч. Мы очень хорошо играли с «Кристал Пэлас», но сегодня было значительно лучше. Игра выдалась сложной. Конечно, должны были забивать второй гол значительно раньше, но хорошо, что это удалось тогда, когда удалось. Я очень счастлив.

    Ибрагимович? Я все время говорю, что главное у него в голове. Приятно видеть, когда он получает удовольствие от игры. Его форма в 35 лет – это фантастика... Старикан», – сказал специалист.

    Источник: BBC

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    17.12.2016 22:48
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 декабря 2016, 09:04

      Такого футболиста,как Златан,больше нет! И не будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 18 декабря 2016, 08:56

      Вперёд МЮ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 декабря 2016, 08:42

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 18 декабря 2016, 08:01

      красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 декабря 2016, 07:29

      Такое ощущение, что в Манчестере только Златан забивает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 декабря 2016, 03:27

      Да,неплохая форма

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 18 декабря 2016, 02:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ибра отморозок

      -4
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 18 декабря 2016, 01:41

      согласен

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 18 декабря 2016, 00:52

      Кто бы сомневался. "Златан согласен!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 декабря 2016, 00:49

      Ибра - суперстарикан!

      2
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