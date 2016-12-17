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    Абрамов: «Галицкий не будет бросаться деньгами подобно «Зениту», он знает, как тяжело их зарабатывать»

    Известный агент Владимир Абрамов отметил, что «Краснодар» не рвется к сиюминутным успехам в РФПЛ. По его словам, владелец «быков» Сергей Галицкий все делает постепенно, следуя собственным убеждениям.

    «Сергей Галицкий все делает шаг за шагом, у него своя политика. Галицкий – бизнесмен, он не рвется мгновенно быть чемпионом. ЦСКА эмоционально тяжело не стать чемпионом, потому что успехи последних лет на них давят, а соперников заставляют сильнее настраиваться. «Краснодар» же осторожничает, хочет потихоньку наиграть состав, способный играть стабильно. Вопрос очень тонкий – краснодарцы продолжают участие в Лиге Европы, пока тот же ЦСКА уже «курит». Если бы на «Спартак» нацепили необходимость играть в Европе, они бы опустились на четвертое место. Не потянули бы физически.

    В прошлом сезоне «Ростов» добился внутренних успехов при помощи единого состава. В этом году они в открытую жертвовали чемпионатом России ради отдыха перед Лигой чемпионов. «Краснодар» сейчас набирает второй состав, чтобы не быть посмешищем и не отправлять на матчи РФПЛ дублеров, теряя очки. Поражение от второго состава «Ниццы» (1:2) – следствие усталости. Клуб идет очень разумно, потихонечку входя в группу лидеров нашего футбола. У «Краснодара» на это есть деньги, стадион, разум… Добившийся успехом в развитии торговли Галицкий не будет бросаться деньгами. Этим занимаются только те, кто не понимает, откуда деньги на них сыплются, например, «Зенит». Галицкий же знает, как тяжело зарабатывать, он делает это самостоятельно. Он понимает, что не надо брать зеленый горошек из Бразилии, если можно такой же купить в Венгрии», – сказал Абрамов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.12.2016 17:59
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 18 декабря 2016, 01:19

      абрамова уборщица газпрома трахнула шваброй.. вот, теперь всякую херь пишет ))) - абиделся ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 17 декабря 2016, 20:57

      Краснодар молодец, чтоб не говорили,
      Но акции для пенсионеров в "Магнитах" отменили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 > subbotaspartak 17 декабря 2016, 22:26

      а что за акции были ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 17 декабря 2016, 20:42

      Краснодар вообще Красава, так держать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 17 декабря 2016, 19:31

      Краснодар для Галицкого-это его детище! Денег у него хватает, стадион просто супер, был на матче Краснодар-Зенит, как говорят у нас в крае,он футбол просто обожает! При таком подходе к делу у Краснодара будет все нормально!

      4
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      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > Опорник84 17 декабря 2016, 20:33

      Обязательно. Лишь бы здоров был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 декабря 2016, 19:07

      Конечно, он свои деньги тратит. Разумно подходит к трансферной политике, поэтому Краснодар так быстро поднялся

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > forward33 17 декабря 2016, 20:30

      То-то и оно и результат есть.

      -2
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      Рейтинг: +79

      Giletka > lra 18 декабря 2016, 11:42

      Ага, точно. Ведь если ты отдал за что-то деньги они всё равно твои. Кто там ещё на твои деньги жирует? Samsung, IKEA, Автоваз? Да ты благодетель.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 18:38

      Галицкий один такой.

      -2
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      Рейтинг: +212

      perm 242 17 декабря 2016, 18:26

      хотелось бы верить , что Галицкий "пришёл" надолго ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 18:23

      Краснодар молодцы. Скоро у них свои воспитанники будут играть в основе, стоит подождать 3-5 лет

      -1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 декабря 2016, 18:16

      Ну кому как

      3
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