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    Хави назвал Санчеса одним из лучших форвардов в Европе

    Экс-хавбек «Барселоны» Хави отметил, что считает нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, защищавшего цвета каталонцев с 2011 по 2014 годы, одним из лучших атакующих футболистов во всей Европе.

    «Уровень, демонстрируемый Санчесом в данный момент, нисколько не вызывает у меня удивления. Это один из лучших форвардов в Европе, и теперь все в этом убедились. За «Барселону» он несколько раз отметился важными голами. Возможно, на фоне большого количества звездных игроков в составе каталонцев, ему не удалось ярко проявить себя.

    Сейчас он – главная угроза «Арсенала», это становится заметно людям. Но тем, кто играл, знакомы его возможности, поэтому они не удивляются тому, что Санчеса в настоящее время называют одним из лучших атакующих игроков в мире», – сказал Хави.

    Источник: Skysports

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    17.12.2016 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 декабря 2016, 08:22

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