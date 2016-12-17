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    Инфантино: «Система видеоповторов отлично себя проявила»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что использование видеоповторов в будущем станет неотъемлемой и обязательной частью футбола. По словам чиновника, с их помощью суди смогут принимать более справедливые решения. Напомним, в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Касима»«Атлетико Насьональ» (3:0) главный арбитр Виктор Кашшаи после просмотра на повторе спорного эпизода в штрафной площади колумбийской команды, назначил 11-метровый удар.

    «Система видеоповторов отлично себя проявила. Конечно, всем еще предстоит привыкнуть к данному нововведению. Имеются некоторые моменты, требующие доработки, но в целом результаты говорят сами за себя. Теперь судья может принять обоснованное и справедливое решение в спорном моменте, игра становится более прозрачной», – сказал Инфантино.

    Источник: BBC

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    17.12.2016 17:24
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