Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков: «Отступные за Самедова – 5 миллионов. Плюс он игрок сборной России»

Мещеряков: «Отступные за Самедова – 5 миллионов. Плюс он игрок сборной России»

17 декабря 2016, 13:43
23

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что отступные, прописанные в договоре хавбека Александра Самедова, составляют 5 миллионов евро, следовательно, клуб не намерен отпускать его за меньшую сумму. Напомним, 32-летним полузащитником интересуется «Спартак», который уже договорился с ним по условиям личного контракта.

«У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро. Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, – я поднимаю руки», – сказал Мещеряков.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи в 15-ти встречах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1481972550
Ему 33 год накатывает, але, ебалаи. Ну из - за вас, он будет сидеть на лавке.Это значит, что вы лишили сборную одного из лучших из игроков.Вывод?Как были девочками так и останетесь, проводницы. Ха-ха))))
Ответить
serega86ru
1481972617
пускай оставляют себе!! человек не играя будет зарабатывать по 2.5 млн. в год. Локо богатый клуб - могут позволить себе платить такие деньги,32 летнему игроку который теперь заявлен за молодежную команду!! вот эта жадность Локо еще аукнится !!! могли зарплатную ведомость разгрузить на 7.5 млн. и еще 2 заработать!
Ответить
VGreen
1481973321
"В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи в 15-ти встречах." да? ебать вы фантазёры. 4 гола + 2 передачи
Ответить
Joko21
1481974161
Все правильно говорит
Ответить
RedWhiteFans2
1481974988
Да уж, умом Россию не понять. Пусть до лета конфликтует с Семиным а потом бесплатно уйдет в Спартак. В Локомотиве экономисты сильные, Или РЖД с Нового года тарифы на доллары переводит?????
Ответить
Диктор
1481976854
Ну и пусть играет за такую зарплату тогда ,за ваш молодежный состав.Жадность фраера сгубила.
Ответить
Garrincha58
1481977548
да какой дурак заплатит такую цену за Самедова и тем более если он игрок г*вняной сборной
Ответить
Юрий Крутько
1481977840
Ну 5 миллионов то,Самедов стоит...Как не крути,Александр один из лучших в Локомотиве,да и в сборной в основе, при Черчесове.В этом конфликте,скорее всего, больше вопросов к Сёмину...
Ответить
sergey_86-76
1481982980
какая разница, сколько ему. если хотят приобрести, значит нужен кому-то. и тут уже как в магазине, если вам не нравится цена, то идите домой, либо ищите товар подешевле. главное владельцу товара не прогадать, а то товар заветрится и заплесневеет:))
Ответить
Опорник84
1481983101
Вот в чем вопрос,на сколько Самедова хватит! Отдавать такую сумму почти уже за ветерана это много! За игрока сборной нормально! А может лучше взять кого-то на перспективу? В любом случае решать клубу!
Ответить
Главные новости
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Все новости
Все новости
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
Вчера, 14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
Вчера, 13:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+