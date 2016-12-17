Мещеряков: «Отступные за Самедова – 5 миллионов. Плюс он игрок сборной России»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что отступные, прописанные в договоре хавбека Александра Самедова, составляют 5 миллионов евро, следовательно, клуб не намерен отпускать его за меньшую сумму. Напомним, 32-летним полузащитником интересуется «Спартак», который уже договорился с ним по условиям личного контракта.

«У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро. Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, – я поднимаю руки», – сказал Мещеряков.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи в 15-ти встречах.