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    Давид Луис: «Рано говорить, что «Челси» является фаворитом чемпионской гонки в АПЛ»

    Защитник «Челси» Давид Луис подчеркнул, что, несмотря на лидерство синих в турнирной таблице, пока не стоит заводить разговоры о том, что команда является фаворитом в гонке за чемпионский титул. После 16-ти туров подопечные Антонио Конте занимают первое место, опережая ближайшего конкурента на шесть очков.

    «Мы понимаем философию, систему. Каждый на 100 процентов отдается команде. Коллектив идет превыше индивидуальности.

    Победа в АПЛ никогда не бывает легкой. Где бы мы не играли – дома или в гостях – победы всегда даются непросто. Это хорошо, но пока рано говорить о чемпионстве или о том, что мы являемся фаворитами. Мы должны продолжать упорно трудиться каждый день», – сказал Луис.

    Источник: Skysports

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    17.12.2016 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 17 декабря 2016, 12:41

      главное не раслаблятся, и чемпионство будет!!!
      Челси,вперед!!!

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