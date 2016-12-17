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    Венгер дал понять, что готов отпустить Санчеса в Китай

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможный уход из команды нападающего Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что футболист отказывается продлевать контракт с «канонирами», имея выгодное предложение из Китая.

    «Если люди хотят поехать в Китай, то они просто делают это. У меня есть другие заботы, помимо того, чтобы думать об этом», – заявил Венгер.

    В британских СМИ утверждается, что Санчес хотел бы получать в «Арсенале» не менее 300 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Tribalfootball

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    17.12.2016 11:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 декабря 2016, 17:26

      Надеюсь это просто слух

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 декабря 2016, 13:49

      Как всегда Венгеру не интересно чемпионство, ему интереснее финансовый баланс клуба и возможность заменить звезду на молодого игрока, и вырастить из него новую звезду, чтобы опять пополнить баланс клуба. Какой же руководитель уволит курицу которая несет золотые яйца? А фанаты - переживут, как пережили уход Фабрегаса, Ван Перси, Эшли Коула, Клиши, Санья, Насри.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 17 декабря 2016, 12:20

      ну потеря не потеря, венгер за него получит очень солидные деньги, и зп повышать не придется. Думаю на выручку венгер что нибудь придумает

      -1
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 17 декабря 2016, 11:32

      Это будет очень серьезная потеря. Не стоит отпускать его.

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 декабря 2016, 11:32

      Бред, я не уеду в Китай)))

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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 17 декабря 2016, 11:16

      венгер ты дебил. он весь арсенал тащит

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