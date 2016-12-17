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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ибрагимовича

    В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Вест Бромвичем» – 2:0. Дублем в составе победителей отметился Златан Ибрагимович.

    После данного успеха «красные дьяволы» набрали 30 очков, однако остались на шестом месте в турнирной таблице. «Вест Бромвич» располагается на одну позицию ниже, имея в активе 23 балла.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 5; 0:2 – Ибрагимович, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 22:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 декабря 2016, 08:16

      Глори, глори Ман Юнайтед.

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 18 декабря 2016, 03:00

      Можно только завидовать этому гению. Молодец!

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 декабря 2016, 00:33

      да красавчик

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 18 декабря 2016, 00:07

      Ибрагимович красава!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 декабря 2016, 22:49

      Красавцы ребятки! Это уже куда ни шло, хоть на что-то нормальное похоже становится. Ещё нужно пару матчей оформить победы, и уже есть шансы вполне неплохие за зону ЛЧ цепляться.

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 17 декабря 2016, 22:44

      Ибру надо было далять за грубый фол

      -1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 17 декабря 2016, 22:29

      Так держать!

      1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 22:26

      самец Ибра

      2
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