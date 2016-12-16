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    Варга: «Почему бы Слуцкому не поехать в Европу, в ту же Голландию?»

    Футбольный агент Шандор Варга оценил шансы бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на успешную работу в одном из европейских чемпионатов.

    «А почему бы Леониду Викторовичу не поехать в Европу, в ту же Голландию? Вот какая логика, когда у вас тут сразу начинается скепсис? Люди это слышат и говорят: «Да, нет, он не сможет». Сможет.

    Почему? Слуцкий – человек, который любит вызовы и интересные приключения. Уверен, он с удовольствием будет работать за границей. Может, ближайший год Слуцкий будет просто заниматься личными делами, а потом – уедет. Ему нужна пауза, он не мог себе позволить отвлекаться на то, что раньше было важным, но шло «фоном» к футболу. Да и много ему времени оставляла работа?

    В паузе как минимум на полгода для тренера, который 7 лет тренировал ЦСКА, я не вижу ничего страшного, только пользу», – считает Варга.

    Источник: Спортфакт

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    16.12.2016 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 29 января 2017, 13:32

      Не зовутЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 14:16

      разве что на гей парад или подолбить травы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 16 декабря 2016, 13:51

      А что на просторах голландской страны
      Ещё есть свободные табуны?

      -1
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