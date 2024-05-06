Холанд в «Манчестер Сити» или Роналду в «Реале»? Сравниваем результативность двух голеадоров

Достойное соперничество больших мастеров.

В минувшую субботу Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд были в ударе. Португальский нападающий «Аль-Насра» оформил 66-й хет-трик в карьере. На этот раз он трижды поразил ворота «Аль-Вахды» в чемпионате Саудовской Аравии – 6:0 в пользу команды из Эр-Рияда. Норвежский супер-бомбардир отметился покером. «Ман Сити» разбил «Вулверхэмптон» – 5:1.

Холанд и Роналду – абсолютно разноплановые игроки. Но как минимум в одном они точно похожи: в умении мастерски завершать атаки. Норвежец блестяще стартовал в «Манчестер Сити»: с первой же попытки побил рекорд по голам за сезон в АПЛ, забив 36 мячей в 35 матчах. В текущем чемпионате длинноволосый форвард также уверенно лидирует в рейтинге лучших бомбардиров.

Роналду перешел в «Реал» летом 2009-го года. И сразу принялся штамповать голы. За девять лет в Мадриде португалец переписал множество клубных рекорд. Главный не побит до сих пор и неизвестно, будет ли побит в обозримом будущем: Криштиану – лучший снайпер в истории «Реала».

Оба этих выдающихся бомбардира прекрасно стартовали в своих клубах. Ни тому, ни другому не понадобилось много времени на адаптацию. Холанд на данный момент провел за «Ман Сити» 94 официальных матча (согласно данным Transfermarkt). Мы решили сравнить показатели двух игроков за аналогичный период, чтобы выяснить: кто из них забил больше.

Начнем с норвежца. В 94-х встречах за команду Хосепа Гвардиолы он забил 88 мячей, в том числе 16 – с пенальти, 12 – ударом головой. В среднем на гол Холанд тратит 85,5 минут.

Отличный старт, Эрлинг! Но что там у Роналду?

Криштиану сразу стал ключевым игроком атаки в мадридском клубе. Он забивал в каждом из четырех дебютных матчей в Ла Лиге (всего за этот период отличился 5 раз). В первом же мадридском сезоне поразил ворота соперников 33 раза в 35 матчах. Но для того, чтобы более-мнее объективно сравнить показатели Роналду и Холанда, нужно проанализировать результативность португальца в первых 94-х играх за «Реал».

За этот период Криштиану забил 91 гол. Получается, что Холанд немного отстает от старшего товарища. Зато средняя результативность чуть выше у норвежца. Роналду на один гол тратил в среднем 87,8 минуты. В целом, можно сказать, что показатели двух нападающих почти идентичны. 13 голов лидер «Реала» забил с пенальти, ударом головой – 8.

Друзья, интересен ли вам такой формат – сравнение показателей выдающихся бомбардиров? Хотите ли вы узнать, кто забил больше в своем первом сезоне за «Баварию» – Роберт Левандовски или Гарри Кейн? Кто чаще поражал ворота соперников «Барселоны» – Лионель Месси или Луис Суарес? Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк этой статье. До встречи на футболе!