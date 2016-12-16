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    МЛС ждет расширение до 28 команд

    В следующем сезоне в МЛС будет увеличено количество команд с 24 до 26. Об этом рассказал комиссионер североамериканской футбольной лиги Дон Гарбер. К концу 2020 лига расширится 28 клубов. Каждый новый участник должен будет внести в бюджет лиги по 150 миллионов долларов.

    На расширение претендуют команды из Шарлотты, Цинциннати, Детройта, Нэшвилла, Сакраменто, Сент-Луиса, Сан-Антонио, Сан-Диего и Тампы. Еще одним претендентом являлась команда из Майами, частью которой владеет Дэвид Бекхэм, но из-за проблем со строительством стадиона включение этого клуба в МЛС в ближайшие годы остается под вопросом.

    Источник: Skysports

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    16.12.2016 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 15:49

      Правильно. Штатов много. Один хоккей смотреть этого мало. Или только баскетбол. Так что правильное движение. И Бэксу удачи с его командой. Его жизнь в футболе явно должна продолжаться.

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      Рейтинг: +3141

      m40 > alexis02lion 16 декабря 2016, 17:55

      Какой хоккей? Американский футбол это спорт №1 в США. Потом бейсбол, баскетбол и 4-й по популярности хоккей. Но радует, что футбол там набирает популярность и лига с 1996 года с 10 команд так расширилась. Там и посещаемость средняя более 20к уже. Даже свои дерби уже имеются. Особенно это дерби между Ванкувером, Портлендом и Сиэтлом

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > m40 16 декабря 2016, 18:06

      А в мире вообще второй по популярности после футбола крокет, но у нас его почти нет. А так и правда радует. В футбол в МЛС приезжают заслуженные люди,а не как раньше один Донован катался оттуда в Европу. Круто что сейчас всё наоборот. Но наши люди ни американский футбол, ни бейсбол особо не смотрят, так что я привёл в пример то что и нашему зрителю актуально.

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 16 декабря 2016, 11:25

      Нужно и нам сделать восточную и западную конференции. Пора уже развивать восток страны.

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