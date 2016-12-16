Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пеллегрини: «Не смогли подписать Алексиса Санчеса из-за финансового фейр-плей»

    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини признался, что клуб хотел приобрести нападающего Алексиса Санчеса, который в итоге оказался в «Арсенале».

    «Он был одним из лучших в мире и каждый день это показывал. Это был большой игрок, которого мы хотели видеть в «Манчестер Сити».

    Мы не смогли подписать его перед тем, как это сделал «Арсенал», потому что были наказаны за нарушение финансового фейр-плей. У меня для него не было места в команде.

    Алексис – совершенный игрок, и я надеюсь, что он сохранит свою силу на годы», – сказал Пеллегрини.

    Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» летом 2014 года за 35 миллионов фунтов. В том же году «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении правил финансового фейр-плей и наказан штрафом свыше 16 миллионов, а также ограничениями на расходы и размер состава.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 16 декабря 2016, 07:39

      В "Арсенале" всего 3 игрока-Санчес,Чех и Озил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a > baltica 16 декабря 2016, 21:44

      не надо преувеличивать. Санти игрок не хуже, да Мертезакера я тоже не назвал бы игроком второго сорта. плюс бешенными темпами прогрессирует Бельерин. Так что состав у Арса что надо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 