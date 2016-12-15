Моуринью: «Сказал Ибрагимовичу, что Англия не место для отдыха»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о выступлении нападающего Златана Ибрагимовича за английский клуб.

«Я знал его характер – а в его возрасте нужно говорить о характере – личность, страсть к игре, качество. Я знал, что он сможет делать здесь то, что делает, ведь в нем много страсти.

Я сказал ему, что Англия не место для отдыха. Если богатый парень с феноменальной карьерой хочет отдохнуть, то в Англию ему не надо ехать.

Сюда едут, когда хотят оказаться в самой сложной лиге мира, проверить себя, доказать свои способности.

Так что именно на этом было основано его решение о приходе сюда. Я счастлив, потому что дело не только в голах. Его голы, лидерские качества, мотивация – я счастлив», – сказал Моуринью.

После перехода в «МЮ» Ибрагимович провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.