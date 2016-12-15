Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Муса не планирует возвращаться в ЦСКА

    Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее.

    Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

    «Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что Муса может вернуться в команду на правах аренды.

    В ЦСКА Муса играл с января 2012 года по июль 2016 года.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 15 декабря 2016, 16:19

      теперь только мотаться по европейским лигам...другого пути нет, если думает, что может играть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 декабря 2016, 14:47

      Чего обсуждать домыслы журналистов, им бы, что нибудь написать, чтобы деньги
      заплатили. Вот когда клуб напишет, что подал предложение на приобретение того
      или иного футболиста, тогда и можно будет обсуждать это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 декабря 2016, 14:41

      никакими коврижками его теперь не заманишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 декабря 2016, 14:18

      Правильно. А смысл. Только отсутствие конкуренции, так это не стимул. Для прогресса нужно бороться за место. Тем более с учётом положения Лестера шансы он точно получать будет, особенно в боксиндэй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 15 декабря 2016, 12:44

      "Муса планирует возвращаться в ЦСКА, просто он еще об этом не знает. Как и я" - Сказал представитель футболиста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 15 декабря 2016, 12:30

      Главное чтобы не постигла судьба Ниассе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 декабря 2016, 11:57

      Правильно! Не хочет делать шаг назад, не для этого уходил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 15 декабря 2016, 11:03

      не для того уходил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 15 декабря 2016, 10:54

      зачем возвращаться в такой кризисный клуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 15 декабря 2016, 10:48

      и правильно делает)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 