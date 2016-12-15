Муса не планирует возвращаться в ЦСКА

теперь только мотаться по европейским лигам...другого пути нет, если думает, что может играть..
Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее.
Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.
«Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Муса может вернуться в команду на правах аренды.
В ЦСКА Муса играл с января 2012 года по июль 2016 года.