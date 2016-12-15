Агент рассказал о переходе форварда «Урала» Мишукова в «Пескару»

Агент Андрей Грушин рассказал, что его клиент Богдан Мишуков понравился главному тренеру «Пескары» Массимо Оддо. Напомним, что недавно футболист покинул «Урал» и перешел в итальянский клуб.

«Пескара» давно наблюдала за Богданом, хотя у нас был и вариант с испанским клубом «Леганес». В «Пескаре» играют шесть человек 18-19 лет, и нас это обрадовало. Богдан начнeт работать с основной командой. Как будет дальше — зависит от него. Не думаю, что он сразу будет основным игроком команды. Ему предстоит выучить язык и показать себя в составе дублирующей команды. Но в первой команде о нем хорошо отзываются. Его хвалит в том числе главный тренер команды, бывший игрок «Милана» Массимо Оддо.

Благодарю президента «Урала» Григория Иванова за добрый жест: он дал парню возможность развиваться. Человек с большим сердцем», — сказал Грушин.