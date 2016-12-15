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  • Агент рассказал о переходе форварда «Урала» Мишукова в «Пескару»

Агент рассказал о переходе форварда «Урала» Мишукова в «Пескару»

15 декабря 2016, 08:27
3

Агент Андрей Грушин рассказал, что его клиент Богдан Мишуков понравился главному тренеру «Пескары» Массимо Оддо. Напомним, что недавно футболист покинул «Урал» и перешел в итальянский клуб.

«Пескара» давно наблюдала за Богданом, хотя у нас был и вариант с испанским клубом «Леганес». В «Пескаре» играют шесть человек 18-19 лет, и нас это обрадовало. Богдан начнeт работать с основной командой. Как будет дальше — зависит от него. Не думаю, что он сразу будет основным игроком команды. Ему предстоит выучить язык и показать себя в составе дублирующей команды. Но в первой команде о нем хорошо отзываются. Его хвалит в том числе главный тренер команды, бывший игрок «Милана» Массимо Оддо.

Благодарю президента «Урала» Григория Иванова за добрый жест: он дал парню возможность развиваться. Человек с большим сердцем», — сказал Грушин.

Источник: Чемпионат.ком
Италия. Серия А Пескара Урал Мишуков Богдан Оддо Массимо
Комментарии (3)
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Zly
1481781803
Молодец парень. Сейчас главное в основе закрепиться и выкладываться на 100%
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Фан666
1481784492
Молодец парень валить надо пока молодой и предложения есть и в команду в которой играть будут давать! Давай Богдан борись
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ЖОРРО
1482010340
Дай Бог у Богдана всё получится!!!Удачи!!!Приключения россиянина в Италии начинаются)
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