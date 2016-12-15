Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Галатасарай» не хочет платить за Боккетти 3,5 миллиона

    Трансфер защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти в «Галатасарай» может не состояться.

    По информации Hurriyet, красно-белые готовы расстаться с 30-летним итальянцем за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб не намерен платить за игрока такую сумму.

    Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов предложить Боккетти трехлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона в год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 декабря 2016, 07:44

      Спартак "готов расстаться"?! То есть один из лучших и надежных игроков обороны нам уже не нужен? У нас их полно и просто девать некуда? Как там в песне "Всё хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела, вот только...". Печально наблюдать такой бардак в комплектовании команды

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 