«Галатасарай» не хочет платить за Боккетти 3,5 миллиона

Спартак "готов расстаться"?! То есть один из лучших и надежных игроков обороны нам уже не нужен? У нас их полно и просто девать некуда? Как там в песне "Всё хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела, вот только...". Печально наблюдать такой бардак в комплектовании команды
Трансфер защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти в «Галатасарай» может не состояться.
По информации Hurriyet, красно-белые готовы расстаться с 30-летним итальянцем за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб не намерен платить за игрока такую сумму.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов предложить Боккетти трехлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона в год.