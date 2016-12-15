«Галатасарай» не хочет платить за Боккетти 3,5 миллиона

Трансфер защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти в «Галатасарай» может не состояться.

По информации Hurriyet, красно-белые готовы расстаться с 30-летним итальянцем за 3,5 миллиона евро, но турецкий клуб не намерен платить за игрока такую сумму.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов предложить Боккетти трехлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона в год.