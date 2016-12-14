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    Верратти интересуется «Бавария»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оказался в сфере интересов «Баварии».

    Сообщается, что мюнхенский клуб очень заинтересован в приобретении футболиста и готов побороться за его трансфер с конкурентами, среди которых называют «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Реал» и «Челси». Источник отмечает, что итальянским клубам будет тяжело конкурировать за Верратти с финансовой точки зрения, однако сам игрок ранее заявлял о желании вернуться в Серию А.

    Верратти недавно продлил контракт с «ПСЖ», и его нынешнее соглашение истекает в 2021 году. В этом сезоне он сыграл за парижан 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    14.12.2016 23:30
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