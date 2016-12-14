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    Хусаинов: «Видеоповторы для судей? Главное, чтобы решение было справедливым»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение пенальти в полуфинале клубного чемпионата мира между «Атлетико Насьональ» и «Касимой» (0:3). Напомним, арбитр Виктор Кашшаи назначил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора.

    – Арбитру делает честь то, что он решил посмотреть спорный момент, чтобы игра прошла без ошибок. Главное, решение должно быть справедливым.

    – Допускаете, что сегодняшний эпизод станет революционным, а видеоповторы введут повсеместно?

    – Это большая помощь для судей, но, думаю, технически невозможно внедрить такую систему везде. Одно дело, чемпионаты мира или Европы. Другое, если это чемпионаты стран не самого высокого уровня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 декабря 2017, 22:10

      Раз весь наш судейский корпус против видеоповторов значит РФПЛ не самый высокий уровень? Тогда какого ....... у нас футболисты на миллионных контрактах?

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