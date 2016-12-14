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    Оуэн: «Златан – временный игрок для «МЮ»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн оценил роль форварда Златана Ибрагимовича в нынешней команде.

    «Я считаю, что Златан это игрок не на перспективу, а только на один или два сезона. Он создан для того, чтобы решать конкретные цели. Как это было с ван Перси. Но за это время «МЮ» нужно будет найти нового Руни, купить молодого футболиста или воспитать своего.

    Считаю, что мои голы были более весомыми для клуба, так как я получал около 10% от того, что Златан имеет сегодня за неделю», – сказал Оуэн.

    Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что Златан Ибрагимович за сезон забьет больше, чем Майкл Оуэн забил за три.

    Источник: Goal.com

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    14.12.2016 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 декабря 2016, 17:51

      спасибо, капитан-очевидность! а то все мы не знали что Златан на 1-2 сезона

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 14 декабря 2016, 14:03

      Да он временный,потом в Китай поедит бабло рубить не тошто ты

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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 декабря 2016, 12:01

      17 забил Оуен за 3 сезона (52 матча)... 13 (23 матча) забил Златан...
      Важные или нет - не мне судить, но Златан пока не полносью раскрылся в новой команде 100% и те же 100% на то что он лучше Оуена в МЮ...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 14 декабря 2016, 12:03

      А зарплата... МЮ на футболках Златана уже несколько раз отбил стоимость Оуена! Сейчас просто с каждого имени клуб булучает намного больше чем раньше - вот и стоимость/зарплата выросла в разы

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