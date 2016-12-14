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    Кержаков: «Не нарушайте ПДД!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков призвал не нарушать ПДД. Он также признался, что готов нести ответственность за их нарушение, вовремя оплачивая штрафы.

    «Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба – не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав «Почтой России». Судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах, мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД!!!» – написал Кержаков в Instagram.

    Напомним, вчера стало известно о том, что футболисту грозит срок до 15 суток за выезд на встречную полосу. Ранее он уже был лишен водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.12.2016 11:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 14 декабря 2016, 21:25

      надо ему правила поучить заново)))а то не только под кирпич разворачиваться будет ))))

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 14 декабря 2016, 15:47

      Что значит "развернулся под кирпич" и что он этим нарушил?

      1
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      Рейтинг: +235

      Копытин > Nesterenko 15 декабря 2016, 05:59

      Саша просто стебается. Здесь хотя бы народ признается, что нарушают скоростной режим, а вот на автофорумах все сплошь такие правильные из разряда "я вот еду в левой полосе 80кмч и ничего не нарушаю". Конечно дятел ты ничего не нарушаешь, но своим тупизмом ты не даешь другим тоже особо не нарушая, ну или нарушая, но не подпадающее под административное наказание, ехать 90-110.

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Копытин 15 декабря 2016, 06:31

      Ну есть правила, которые особо не влияют на безопасность на дороге. Но проезжать красный, я считаю это сильным нарушением. На ж/д за проезд запрещающего сигнала не только машиниста могут уволить, но и половина депо.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 декабря 2016, 13:49

      Дааа. Для футбола Саша уже зрелый товарищ. Но в жизни - уровня подростка )

      2
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 14 декабря 2016, 13:16

      Скоростной режим нарушают все, но не на 70 км/ч же

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 декабря 2016, 12:56

      Вот раз сам во всем признался, значит нужно справедливо наказать.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 декабря 2016, 12:38

      Нарушать то конечно нельзя. Но все же сплошная сплошной рознь. А скоростной режим нарушают 99,99%

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      Рейтинг: +25044

      bset 14 декабря 2016, 11:55

      Тот самый случай, когда лучше было бы просто промолчать

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 > bset 14 декабря 2016, 12:29

      Согласен, что не в такой форме, но почему молчать??! Он обычные человек, ни чем не отличается перед законом! И то, что он признает, что виноват, оплачу, несу ответственность - это правильный поступок.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset > mig28 14 декабря 2016, 12:44

      Ну вот именно с такой формой это подал, мол, все нормально и отстаньте от меня. Достаточно было сказать "Да, штрафы есть, но я их оплатил (оплачу)". К чему эта показуха?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > mopecekca 14 декабря 2016, 13:28

      А вам ТП, за игру с Ростовом.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 декабря 2016, 11:54

      Не ну так то у нас все святые. И ПДД не нарушают, и взятки бы не брали стань они чиновниками, и без очереди нигде не лезут. Вообще не общество а сказка. Всюду взаимоуважение, помощь ближним, верховенство морали. Атата Александру!!! Сейчас святоши изрядно пожурят его в комментах))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Nevsky_RU 14 декабря 2016, 13:26

      Скорее свиноши.

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      Рейтинг: +6378

      порт 14 декабря 2016, 11:48

      Вот из-за таких умников и происходят ДТП со смертельным исходом.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 14 декабря 2016, 11:48

      ЭХ Сашка. Ну как так то.

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