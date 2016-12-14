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    Ловчев: «Кокорин и Мамаев вызвали очередное раздражение»

    Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с критикой на поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые спели свою версию хита «В Питере пить» и выложили соответствующее видео в Instagram.

    «Не думаю, что это тот случай, когда в отпуске можно себе позволить такое. Видите ли, времена, когда воспитание, совесть и порядочность играли важную роль, ушли на второй план. Сейчас на первом плане – принцип «кто платит, тот и заказывает музыку». Еще после извинений этих игроков за поход в ночной клуб в Монако после позора на Евро я понимал, что в своем поступке они не раскаялись.

    Надо на поле доказывать, удивлять народ, а не вне его, вот так. Они думают, что подыграли зрителю, рассмешили. Но нет – вызвали очередное раздражение. У меня, в частности. Конечно, Кокорин с Мамаевым могут сказать Ловчеву: «Да пошел ты… Кто ты такой, чтоб нам что-то говорить!» Но, ребята, это путь к разврату. Сейчас вот тренерам сборной придется опять оправдываться, почему они этих игроков вызывают.

    Кононов, который тренировал Мамаева в «Краснодаре», сказал, что Мамаев после той истории в Монако до сих пор не может прийти в себя. Это мнение мудрого человека, а разнузданный человек Мамаев указывает взрослому, что ему говорить. Вместо того, чтобы к старшему прислушаться.

    Примером для Мамаева и Кокорина может стать Смолов. Теперь он может публиковать не песни и покатушки на машинах, а голы, которые забивает. Хотя Федя ведь раньше тоже баловался.

    Боюсь, Кокорин с Мамаевым неисправимы. Может, когда действительно повзрослеют, поймут, что футбол уходит, и вспоминать им придется только песни и шампанское. Так что скажу: парни, будьте попроще – и народ к вам потянется», – заявил Ловчев.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2016 07:06
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +411

      aam 17 декабря 2016, 18:56

      Они прекрасно поняли, что можно валять дурака и хапать бабки. А ваши угрозы пальчиком и обиды им по барабану.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 декабря 2016, 01:31

      Да, раздражение, а ещё недоумение, неужели они так ничего и не поняли, никаких уроков от того поступка с шампанским, не извлекли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4951

      polt 14 декабря 2016, 21:42

      Да, это выложено на всеобщее обозрение не от большого ума. Что с мозгами, то и на поле. Уёбки.

      1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 14 декабря 2016, 14:28

      точно обкурены...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 декабря 2016, 14:03

      сами хвалили сами воспитывали, а теперь они плохие, ваша политика лимита вот его последствия когда два бревна строят из себя футболистов с большой буквы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 14 декабря 2016, 13:26

      Я щас типа с трассы,
      Да они педерасты...

      1
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 14 декабря 2016, 12:08

      гомосятина!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 14 декабря 2016, 11:40

      Самая большая глупость-то, что выложили в сеть. Надеяться на чувство юмора и наличие самоиронии у наших болельщиков-утопия!

      2
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 14 декабря 2016, 11:33

      автору доплачивают за накрутку просмотров в инсте

      0
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      Рейтинг: +70

      svasiliy 14 декабря 2016, 11:25

      Походу и могила их не исправит.

      1
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