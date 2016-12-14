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    ЦСКА рассматривает возможность аренды Мусы

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Напомним, нигериец перешел в английский клуб именно из стана армейцев за 19,5 миллионов евро.

    Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию и намерено предпринять попытку арендовать 23-летнего форварда до конца сезона. Игроку так и не удалось закрепиться в составе «Лестера», в то время как красно-синие рассматривают Мусу как ключевого футболиста.

    В этом сезоне АПЛ на счету Мусы 12 матчей и два гола.

    Источник: Известия

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    14.12.2016 01:35
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 декабря 2016, 11:16

      На лицо явный сговор игрока и клуба.Сначала продаю - игрок не заиграл и обратно в аренду, задёшево. Классная схема)))

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 14 декабря 2016, 11:04

      зачем вообще его было продавать?

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 14 декабря 2016, 10:36

      Это не вариант.Пасле АПЛ этот парень в России играть не будет,будет отбывать номер.Если из наших ни один не заиграл в полную силу,то ждать от Муссы хорошей игры просто смешно.Вариантов масса.Нет денег?Есть кредиты!Если Гинер захочет,то денег нароет.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 декабря 2016, 10:26

      Опять эта ссанина! В мире что игроков больше нет? То вагнер со своими +100500 возвращениями, то Думбия, то сейчас вот Муса, у Гинера что постоянно случается приступ садомии?)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 декабря 2016, 10:01

      Идея очень хорошая!

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      Рейтинг: +312

      Zly 14 декабря 2016, 09:34

      Леонорыч молодец=)

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 14 декабря 2016, 09:31

      Вот это политика клуба:-)..одно и тоже,на те же грабли,смешно!!!Нужны качественные трансферы,без них побед не будет,75% состава пока менять!!!

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      Рейтинг: +1059

      mig28 14 декабря 2016, 09:27

      Второй раз такой номер может не прокатить)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 декабря 2016, 09:20

      Отличный маневр "а ля Думбия"... Лестер в шоке! )))))

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 декабря 2016, 09:11

      атака не в3.14зду пусть возвращается мелкой

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