ЦСКА рассматривает возможность аренды Мусы

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Напомним, нигериец перешел в английский клуб именно из стана армейцев за 19,5 миллионов евро.

Руководство столичного клуба намерено укрепить атакующую линию и намерено предпринять попытку арендовать 23-летнего форварда до конца сезона. Игроку так и не удалось закрепиться в составе «Лестера», в то время как красно-синие рассматривают Мусу как ключевого футболиста.

В этом сезоне АПЛ на счету Мусы 12 матчей и два гола.