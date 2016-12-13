Моуринью доволен игрой Рохо и Джонса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру центральных защитников Маркоса Рохо и Фила Джонса в последних матчах. Напомним, ранее специалист высказывал недовольство игрой футболистов.

«Оба этих парня играют очень хорошо. У прессы всегда есть игроки, на которых обращают особое внимание, подчеркивая их ошибки или достижения. Но я не думаю, что это их беспокоит. Сейчас они играют больше и лучше, чем когда-либо. А с возвращением Байи у нас появился еще один вариант в центре обороны. Они могут втроем так отыграть до конца сезона», – сказал Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Рохо зимой может покинуть «МЮ».