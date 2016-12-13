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    Шалимов заявил, что «Краснодару» потребуется лишь один новичок зимой

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что его полностью удовлетворяет нынешний состав команды. При этом специалист посетовал на обилие травм в первой части сезона. По его словам, в зимнее трансферное окно «быки» могут ограничиться лишь одним приобретением в случае, если все травмированные футболисты вернуться в строй в течение сборов.

    «У нас одна из лучших, если не самая лучшая «скамейка» в РФПЛ. Летом, когда начинался, сезон, на каждой позиции мы имели двух исполнителей равных друг другу по классу. А вот осенью не получалось заполнить протокол, вписывая в него фамилии игроков. Травмы – часть футбола. Мы с этим столкнулись. Надеюсь, наши медики вернут всех игроков на поле в срок, максимально возможный из допустимых. Если все наши люди на сборах вернутся в игру, зимой «Краснодару» будет нужен только один новичок», – сказал Шалимов.

    Источник: Спортфакт

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    13.12.2016 17:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 13 декабря 2016, 20:37

      По названию статьи, подумал, что как раз тренер и будет этим новичком. Весной буду рад, если ошибусь в способностях Шалимова.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 13 декабря 2016, 18:43

      как выскажется, так и думаешь большой (тренер)

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 13 декабря 2016, 17:51

      ЧТО ТЫ ТУТ ГОНИШЬ ПУРГУ ДЯДЯ! КРАСНОДАРУ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАК ВОЗДУХ НУЖНЫ ДВА КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКА, ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ, В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗОНУ ТОЛКОВЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК С ХОРОШИМ ПОСТАВЛЕННЫМ УДАРОМ И ПАСОМ И НАПАДАЮЩИЙ!

      2
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      Рейтинг: +73

      Эрк > Krasnodar 123 13 декабря 2016, 17:55

      Нужны то да, но зимой проблемно взять кого-то классного. Есть варианты брать игроков, которых отдадут набирать форму после травм, но это что-то не очень дальновидный план. А так состав немного разбавится молодежью. А летом уже будет побольше приобретений, надо просто набраться терпения.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > Эрк 13 декабря 2016, 18:09

      НИЧЕГО, БУДЕМ ЖДАТЬ!

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      Рейтинг: +675

      life85 13 декабря 2016, 17:48

      Новый главный тренер ! ! !

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 декабря 2016, 17:37

      Шалимов.
      Мастер-класс по Заявлениям!
      14 заявлений-не предатель(тьфу-не предел.)
      Бойтесь его,кубанята..

      -1
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