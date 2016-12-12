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    Анри похвалил Окслэда-Чэмберлена

    Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, ныне работающий на Sky Sports, прокомментировал выступления полузащитника Алекса Окслэда-Чэмберлена в текущем сезоне.

    «Все мы знаем, каким талантом он обладает. Но нельзя оценивать игроков только по потенциалу — надо смотреть на их действия на поле. Сейчас Окслэд-Чэмберлен начал понимать, какую работу он должен выполнять на постоянной основе», — заметил 39-летний француз.

    В сезоне 2015/16 англичанин принял участие в 24 матчах «канониров», в которых забил шесть голов.

    Источник: Skysports

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    12.12.2016 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      lisal 13 декабря 2016, 19:06

      Не плохой сезон проводит но все-же есть чему учится и расти!

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