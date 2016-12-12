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    Мело: «Против «Дженоа» мы играли всем сердцем»

    Полузащитник «Интера» Фелипе Мело признал, что победный матч против «Дженоа» вряд ли можно назвать выдающимся.

    «Эти три очка были очень важны для нас. Мы не меньше фанатов разозлены тем, как складывается этот сезон. Против «Дженоа» мы играли всем сердцем.

    И мы на правильном пути. Нельзя сказать, что это был выдающийся матч, но мы сделали все правильно, и победили», – сказал Мело после игры.

    Матч 16-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Дженоа» закончился со счетом 2:0. Миланцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 15 очков.

    Источник: Football Italia

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    12.12.2016 09:20
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