Введите ваш ник на сайте
Материалы

Интер - Дженоа

11.12.2016, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 16 тур Интер - Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Дженоа 1:0 Интер
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Интер 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 21:45 Дженоа 3:2 Интер
18 тур
11 января, воскресенье 14:30 Интер 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Дженоа 1:0 Интер
1 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Интер 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 14:30 Дженоа 0:0 Интер
18 тур
22 декабря, суббота 15:30 Интер 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Интер 5:4 Дженоа
11 тур
13 декабря, вторник 23:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
19 января, четверг 23:59 Интер 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Интер 5:2 Дженоа
9 тур
29 октября, пятница 22:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
12 января, среда 23:00 Интер 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Дженоа
8 тур
17 октября, суббота 22:45 Дженоа 0:5 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 20:00 Дженоа 0:2 Интер
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Интер 0:0 Дженоа
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
13 января, вторник 23:00 Интер 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Дженоа 1:1 Интер
10 тур
31 октября, среда 22:30 Интер 4:1 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 13 декабря 2016, 00:20

    Интер молодец - ставил на них!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +390

    fantom23 12 декабря 2016, 01:34

    Норм,ставочка зашла -)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 