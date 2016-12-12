Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «Ницца» упустила победу над «ПСЖ», но сохранила лидерство

Лига 1. «Ницца» упустила победу над «ПСЖ», но сохранила лидерство

12 декабря 2016, 00:40
5

В поединке 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» и «Ницца» не смогли выявить победителя. Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась вничью – 2:2.

На два забитых мяча гостями в первом тайме хозяева сумели ответить дублем Эдинсона Кавани во второй половине игры.

После этого результата парижане набрали 36 очков и остались на третьем месте в Лиге 1. Гости же, в активе которых 40 баллов, сохранили лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Ницца – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кипрен, 32; 0:2 – Плеа, 45; 1:2 – Кавани, 46; 2:2 – Кавани, 60.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Ницца Кавани Эдинсон
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TY13R
1481494996
Ницце нужен нормальный вратарь, а это несчастье перепуганное подарило парижанам очки...
Ответить
ДСА
1481509510
ПСЖ приобрел очко, Ницца потеряла два, в выигрыше Монако.
Ответить
Аристократ Олжик
1481512651
Красавцы Ницца!!!
Ответить
лёха72
1481567234
псж на буков играла
Ответить
спанчес
1482011622
МОНАКО ИСПОЛНЯЕТ,ВСЕ ПОБЕДЫ КРУПНЫЕ
Ответить
Главные новости
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
9
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
21:56
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
Вчера, 17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
Вчера, 13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 01:30
5
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
11 августа
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
11 августа
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+