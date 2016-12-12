Лига 1. «Ницца» упустила победу над «ПСЖ», но сохранила лидерство

В поединке 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» и «Ницца» не смогли выявить победителя. Встреча, которая проходила сегодня на стадионе «Парк де Пренс», завершилась вничью – 2:2.

На два забитых мяча гостями в первом тайме хозяева сумели ответить дублем Эдинсона Кавани во второй половине игры.

После этого результата парижане набрали 36 очков и остались на третьем месте в Лиге 1. Гости же, в активе которых 40 баллов, сохранили лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур

ПСЖ – Ницца – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кипрен, 32; 0:2 – Плеа, 45; 1:2 – Кавани, 46; 2:2 – Кавани, 60.

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