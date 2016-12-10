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    Пирло навестил Конте на базе «Челси»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло побывал на базе «Челси», где пообщался с главным тренером лондонцев Антонио Конте, под руководством которого он играл в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год. Также 37-летний футболист провел беседу с игроками синих.

    Отметим, что при этом Конте сразу опроверг все вероятные домыслы СМИ о появлении Пирло в «Челси» в каком-либо качестве.

    «Он всего-то побывал у нас в гостях. Кстати, мне показалось, что Андреа может отлично руководить тренировками», – приводит слова Конте AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 23 декабря 2016, 13:52

      Если Пирло станером, - думаю, он будет очень хорошим тренером, покруче Анчелотти и всяких там Гвардиол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      Xiko 10 декабря 2016, 13:33

      модный)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 декабря 2016, 13:29

      когда-нибудь Пирло станет тренером скорее всего

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