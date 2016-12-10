Ибрагимович: «МЮ» нужно научиться забивать больше одного гола, ведя в счете»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что ведя с минимальным счетом в матче, «красные дьяволы» должны забивать еще, чтобы уверенно доводить игру до победы.

«Нужно забивать больше, чем один гол, чтобы была уверенность в победе, мы этот урок усвоили. При счете 1:0 в свою пользу нужно забивать еще и закрывать вопрос и победителе. Не обязательно каждый матч всех громить по 4:0, хотя нам пока так этого и не удалось.

Хотелось бы, чтобы в скором времени «Манчестер Юнайтед» начал «убивать» противников на поле, забивая второй мяч. Желаем, чтобы в каждой игре нам удавалось сделать подобное. Больше моментов – больше возможностей забить», – сказал Ибрагимович.