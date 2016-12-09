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    Инфантино игнорирует общение с Блаттером

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о своих взаимоотношениях с нынешней главой организации Джанни Инфантино.

    «После его избрания президентом ФИФА мы хорошо общались. Был момент, когда он останавливался в моем доме. Я передал ему несколько вопросов, которые должны были быть решены. Он согласился, но так и не вернулся к этому. Я звонил, отправлял письма, но ответа так и не получил», – приводит слова Блаттера BBC.

    Напомним, чуть ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляцию бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера на шестилетнее отстранение от любой деятельности, связанной с футболом. Слушание по делу 80-летнего швейцарца состоялось в августе на заседании CAS в Лозанне и продлилось 14 часов. В его рамках была рассмотрена мартовская апелляция Блаттера на шестилетнюю дисквалификацию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 декабря 2016, 08:12

      Таких садить нужно, а не отстранять. Он заработал миллионы, надул всех кого можно было и обеспечил себе старость, а ему за все это шестилетнее отстранение.

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