В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место, пропустив вперед Португалию

По результатам матчей еврокубков на этой неделе Россия пропустила Португалию на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Результаты российских команд на этой неделе: «Тоттенхэм » – ЦСКА (3:1), ПСВ – «Ростов» (0:0), АЗ – «Зенит» (3:2), «Ницца» – «Краснодар» (2:1). Таким образом, Россия набрала 0,2 балла.

Результаты португальских команд на этой неделе: «Бенфика» – «Наполи» (1:2), «Порту» – «Лестер» (5:0), «Легия» – «Спортинг» (1:0); «Брага» – «Шахтер» (2:4). «Бенфика» и «Порту» попали в плей-офф Лиги чемпионов и принесли стране бонусные очки. Португалия получила 2 балла.

Теперь Россия имеет 48,732 очка, Португалия – 48,999. На восьмом месте находится Украина – 42, 233.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2018/19.