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  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место, пропустив вперед Португалию

В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на седьмое место, пропустив вперед Португалию

9 декабря 2016, 01:27
47

По результатам матчей еврокубков на этой неделе Россия пропустила Португалию на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Результаты российских команд на этой неделе: «Тоттенхэм » ЦСКА (3:1), ПСВ – «Ростов» (0:0), АЗ – «Зенит» (3:2), «Ницца» – «Краснодар» (2:1). Таким образом, Россия набрала 0,2 балла.

Результаты португальских команд на этой неделе: «Бенфика» – «Наполи» (1:2), «Порту» – «Лестер» (5:0), «Легия» – «Спортинг» (1:0); «Брага» – «Шахтер» (2:4). «Бенфика» и «Порту» попали в плей-офф Лиги чемпионов и принесли стране бонусные очки. Португалия получила 2 балла.

Теперь Россия имеет 48,732 очка, Португалия – 48,999. На восьмом месте находится Украина – 42, 233.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2018/19.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига чемпионов ЦСКА Зенит Краснодар Ростов
Комментарии (47)
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Gold of Spartak
1481237713
Порту и Бенфика остались у Португалов, у нас три команды. Хорошие шансы есть, надо чтобы все выходили в следующий этап ЛЕ)) А если в четветьфинал хотя б два клуба попадут, но это совсем хороший сезон будет
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compka
1481240547
Есть еще шанс их опередить: У России три клуба остались, а очки делятся на пять. У Португалии два клуба, а очки делятся на шесть. Тем более оба клуба в Лиге Чемпионов.
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Кузьма Кузьмин
1481244746
Да на этой неделе один Ростов с горем пополам дал результат,конечно,я всё понимаю, что Краснодар и Зенит уже решили свои проблемы...но престиж клуба,страны...копилка коэф для самих же себя, наконец-то...
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Мясной Упырь
1481248940
7 место нормальное.
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filosof sparty
1481258629
Я уверен, что обгоним их. Они все-таки в ЛЧ! Вылетят уже на первой стадии скорее всего. Ну а наши наверное до 1/4 без потерь дойдут, если жребий не подставит
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mik1954
1481261721
Спасибо мясу и коням....
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Serhio1010
1481264774
Ничего страшного))) Думаю Порту с Бенфикой далеко в Лиге не пройдут... Хотя главное, чтобы наши не слили)))
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ljrljr0505
1481273417
кроме Ростова в последнем туре все слили. Откуда очки, если на последнюю игру выходили с чемоданным настроением??? Краснодар явно мог взять очки, но не сделал этого. Играли спустя рукава. Как всегда Лодыркин свои голы привез... У ЦСКА в обороне дыры которые не залатать...Вот и потери очков...ЦСКА из такой группы не вышел даже в лигу европы... Стыдобище....
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SPACE TRUCKIN
1481275774
за исключением Ростова все сыграли безобразно-ладно бы бились-отбывали номер,все уже в отпуске...у Зенита вообще ,кроме Жулиано,отметить некого...Дзюбиньо игрок штрафной-ногу подставит если вовремя-хорошо,а так ни скорости,ни дриблинга(хотя с маниакальным упорством пытается его продемонстрировать),ни удара....(((грустно,последний тур всегда так почему-то...
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vgarakh
1481280963
Один Ростов достойно играл. Ницца и АЗ выставили резервные составы, но тем не менее Зенит и Краснодар не смогли их одолеть, хотя должны были обыгрывать без проблем. Все это грустно и стыдно за российский футбол. Тут как-бы удержаться на 7 месте.
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