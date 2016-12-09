Луческу: «Недоволен сегодняшней игрой»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал действия своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3). Напомним, для петербуржцев эта игра турнирного значения не имела.

«Недоволен сегодняшней игрой. На первый тайм вышли слишком расслабленные. Наверняка мыслями были уже на чемоданах, в отпуске. Проиграли почти все единоборства. На второй тайм был уже другой настрой, создали много моментов. Но вот фланговые прострелы, передачи нечасто находили наших нападающих.

Мотивация у соперников сегодня была выше, и этим они сегодня компенсировали все свои ошибки, которые случались и у них. Они боролись за каждый мяч. У нас центр защиты нечасто играет в таком сочетании. Могли по-другому сыграть с первым и третьим голами. Моя вина, что не смог передать команде более жесткий настрой.

Юсупов мне нравился в начале чемпионата, потом получил травму. В последних матчах он был хорош: ускорял игру, сам ускорялся. Наверное, есть моя ошибка, что я не начал выпускать его в основном составе раньше.

Все хотят пройти дальше, поэтому неважно, кто нам попадется в плей-офф», – сказал Луческу.