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Луческу: «Недоволен сегодняшней игрой»

9 декабря 2016, 00:15
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал действия своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3). Напомним, для петербуржцев эта игра турнирного значения не имела.

«Недоволен сегодняшней игрой. На первый тайм вышли слишком расслабленные. Наверняка мыслями были уже на чемоданах, в отпуске. Проиграли почти все единоборства. На второй тайм был уже другой настрой, создали много моментов. Но вот фланговые прострелы, передачи нечасто находили наших нападающих.

Мотивация у соперников сегодня была выше, и этим они сегодня компенсировали все свои ошибки, которые случались и у них. Они боролись за каждый мяч. У нас центр защиты нечасто играет в таком сочетании. Могли по-другому сыграть с первым и третьим голами. Моя вина, что не смог передать команде более жесткий настрой.

Юсупов мне нравился в начале чемпионата, потом получил травму. В последних матчах он был хорош: ускорял игру, сам ускорялся. Наверное, есть моя ошибка, что я не начал выпускать его в основном составе раньше.

Все хотят пройти дальше, поэтому неважно, кто нам попадется в плей-офф», – сказал Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы АЗ Алкмаар Зенит Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Rouge161
1481233009
Дзюба фуфло.человек из молодежки сыграет не хуже!!
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zenit888
1481234328
Циган плохой тренер, ему всегда что-то не так. Собрали самых вроде бы лучших игроков, но игра без мозгов. У ребят уже в жизни все срослось, стремиться не к чему. Они просто смеются над своими болельщиками и всей страной. Ходят по полю и ковыряют в носу.
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KorolShut
1481234794
Херовый значит ты тренер, если у тебя команда мыслями на чемоданах, ты должен их настраивать перед каждым матчем
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Par Mezan
1481235179
А хрен ли быть довольным пастуху, - стадо косолапых баранов и слонопотама не смог на выгул вывести...Усрались в стойле.
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Essence
1481235850
С Новым Годом,мистер)
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Сармат Ростов
1481252134
Во всем виноваты Московские судьи!!! )))))
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С-Пб on-line
1481262869
Нужен центральный защитник и скоростной нападающий, новосельцев не справляется, срамтаковское полено продать
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Garrincha58
1481268013
я лично не доволен его тренерством
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