Лига Европы. АЗ обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы АЗ оказался сильнее «Зенита» со счетом 3:2. В составе голландцев отличились Бен Ринстра, Ригесиано Хапс и Муамер Танкович, за «Зенит» забили Жулиано и отметившийся автоголом Стен Вуйтенс.

Таким образом, «Зенит» остался с 15 очками и финишировал первым, АЗ набрал восемь баллов и занял второе место.

Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

АЗ (Голландия) – Зенит (Россия) – 3:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ринстра, 7; 2:0 – Хапс, 43; 2:1 – Жулиано, 58; 3:1 – Танкович, 68; 3:2 – Вуюйтенс, 80 (в свои ворота).

АЗ: Рочет, Люккассен, Хапс, Йоханссон, Ринстра, Вуйтенс, Бель Хассани (Джаханбакш, 69), Сентьенс (ван Овереем, 74), Танкович (Соуза, 69), Вегорст, Мюрен.

Зенит: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия (Юсупов, 60), Витсель, Жулиано, Джорджевич (Кокорин, 46), Дзюба, Мак

Предупреждения: Бель Хассани, 66; Юханссон, 81 – нет.

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