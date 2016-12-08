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    Овчинников: «Перепалка с болельщиками? Мы просто были расстроены поражением»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал появившееся ранее видео, в котором Леонид Слуцкий после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) вступил в перепалку с болельщиками.

    – Я готов говорить по игре. Что касается видео, то, видимо, мы были расстроены поражением и попали в ракурс.

    – На видео вы и Леонид Слуцкий собираетесь что-то ответить зрителям на трибуне. Вас как-то оскорбили?

    – Не знаю… Там же английские болельщики сидели, наши фанаты находились в другой стороне. Просто мы были расстроены поражением.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 17:16
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