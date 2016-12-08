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    Скаут «Арсенала»: «В России есть игроки, которые могли бы выступать в АПЛ»

    Скаут лондонского «Арсенала» Павел Кучеров рассказал, кто из футболистов российской Премьер-лиги мог бы заиграть в АПЛ. По его словам, эти игроки выступают за «Зенит» и «Спартак».

    – Кто же игрок уровня «Арсенала» из футболистов, выступающих в России?

    – В России есть ребята, которые могли бы заиграть там. Вопрос в том, хотят ли этого сами футболисты и имеют ли они подходящий менталитет.

    – И все же – кто?

    – Один-двое.

    – Кто?

    – Один футболист в «Зените» и, может быть, один в «Спартаке».

    – Дзюба – точно.

    – Ну да. Хотя в «Арсенале» есть и вторая команда… Повторюсь – все зависит от менталитета и профессионализма. Готов ли он бороться за место в составе?

    – Павел, Дзюба загрызет зубами всех ваших форвардов.

    – Серьезно?

    – Он их просто разорвет.

    – В раздевалке или на поле? Ну, жалко, что никто из футболистов сборной России не смог этого показать на чемпионате Европы. Тогда бы все вопросы отпали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 декабря 2016, 11:45

      В Зените Витсель, а в Спартаке Промес

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad > Garrincha58 8 декабря 2016, 11:52

      Сказано же РУССКИХ!

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Dgad 8 декабря 2016, 11:59

      где сказано и кем показано? там сказано выступающих российской Премьер лиге

      1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 8 декабря 2016, 08:12

      Теперь любой дурак этим ЧЕ может нам нос утереть

      4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Патриот РФ 8 декабря 2016, 09:37

      и будут правы, к сожалению

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Патриот РФ 8 декабря 2016, 11:32

      А как всё хорошо начиналось. Футбол Слуцкого периода. Какой дурак это придумал? Уткин или Тина.

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