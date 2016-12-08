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  • Слуцкий: «Мы были не в оптимальном состоянии. Многое решили индивидуальные ошибки»

Слуцкий: «Мы были не в оптимальном состоянии. Многое решили индивидуальные ошибки»

8 декабря 2016, 01:40
7

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

«К сожалению, повторюсь: у нас были кадровые проблемы. Не играли Вернблум и Фернандес. Мы находились не в оптимальном состоянии. Многое сегодня решили индивидуальные ошибки.

Думаю, что мы могли бы быть конкурентоспособными только в оптимальном составе.

Замена Головина? Он плохо себя чувствовал. Вчера лежал с температурой. Так что его замена сегодня была вынужденной.

То известие о том, что сегодня я провожу последний матч на посту наставника ЦСКА, ни в коем образе на встрече с «Тоттенхэмом» не сказалось. Важно, что мы играли не в оптимальном составе», – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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cska-62
1481151370
Вопрос первый: Почему месяцами был без игровой практики Набабкин, проваливший весь первый тайм, и был поставлен сразу в основу, и на «Уэмбли»?! Почему бы ему до этого было не давать игрового времени, как это делают нормальные тренеры, желающие иметь дееспособную скамейку запасных? Или выпустить в центр обороны Игнашевича, а Алексей Березуцкого на фланг? Вопрос второй: Зачем было держать на поле 79 минут Траоре? Пусть он в первом тайме и не филонил, как обычно, но игра у него всё равно не получалась… «Шпоры» - это же не «Урал», и не «Оренбург»… На скамейке запасных сидел почти весь матч Страндберг, а Чалов вышел только на 46 минуте…
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ivanthebest
1481154978
Хоть бы на последок по-мужски отрапортил о матче. Да, виноват, были сделаны неправильные шаги, беру вину за поражение на себя... Но, нет же, стандартная тактика свалить всё на судьбу-матушку... Как последнее трепло... Не было того, да того, абы да кабы... Уважающие себя тренеры на такие "причины" никогда не ссылаются... Да и по чесноку, будь хоть весь оптимальный состав, вы бы всё равно курах проиграли... Дело тут не в одном-двух игроках, а в немощности и несостоятельности коней на евроарене, что уже 4-ый раз подряд они подтверждают в лч, занимая последнее место в группе без единого вопроса и набирая при этом жалкие 2-3 очка... Какой тут Фернандес или Вернблум? Да хоть трижды Карвалью в лучшие годы, нужно менять свой подход к играм в европе, либо там вовсе не выступать, а давать шанс таким клубам как Ростов, которые за каждое набранное очко будут костьми ложиться.
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nemolod
1481176421
Уже как минимум,три сезона команда в ЛЧ находится не то что не в оптимальном,а в разобранном состоянии и это уже стало закономерностью! Ссылки на травмы и болезни игроков из года в год повторяются,но ведь и у команд-соперников тоже есть больные и травмированные,однако у них новички часто играют сильнее,чем игроки основы и это уже показатель низкой квалификации тренерского штаба!
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zenit888
1481186002
Позор России - Гинер, Слуцкий и многолетние, основные игроки сборной. Равнодушие, безволие, неумение и безмозговость. Посмотрите им в глаза - это практически 90% дебилы. Одна цель деньги. Ни любви к Родине,ни уважения к болельщику.
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Gullit 76
1481187296
У Слуцкого просто нет идей.Никаких.Он со сборной и цска это всем показал,вышел и что дальше?Как играть?Приходится разводить руками.Ему не в Англию надо , а в санаторий вцспс. Здоровье поправить, о вечном подумать,может тогда идеи появятся.
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