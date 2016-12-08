Слуцкий: «Мы были не в оптимальном состоянии. Многое решили индивидуальные ошибки»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

«К сожалению, повторюсь: у нас были кадровые проблемы. Не играли Вернблум и Фернандес. Мы находились не в оптимальном состоянии. Многое сегодня решили индивидуальные ошибки.

Думаю, что мы могли бы быть конкурентоспособными только в оптимальном составе.

Замена Головина? Он плохо себя чувствовал. Вчера лежал с температурой. Так что его замена сегодня была вынужденной.

То известие о том, что сегодня я провожу последний матч на посту наставника ЦСКА, ни в коем образе на встрече с «Тоттенхэмом» не сказалось. Важно, что мы играли не в оптимальном составе», – сказал Слуцкий.