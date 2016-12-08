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Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

8 декабря 2016, 01:12
23

В среду завершился групповой этап Лиги чемпионов, и определились последние участники стадии 1/8 финала турнира.

С первых мест своих групп в плей-офф вышли «Арсенал», «Наполи», «Барселона», «Атлетико», «Монако», «Боруссия» Д, «Лестер» и «Ювентус».

Вторые места заняли «ПСЖ», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Бавария», «Байер», «Реал», «Порту» и «Севилья».

Кроме того, с третьих мест пробились в 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 декабря в Ньоне.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (23)
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monkey1958
1481149312
Да..., "Ростову" повезло, но далее..., на кого попадет. В худшем раскладе вылет сразу.((((
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ivanthebest
1481150119
За немощными коняхами, которые уже который год нихера не могут в европе показать, особо порадовали поляки, выбившие португез из весенних еврокубков... Плюс в копилочку нашу... Не своими победами, так хоть поражениями соперников...
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xxandrrr
1481161583
Интересно будет глянуть жеребьевку. Ну и болеем за ростовчан и петербуржцев!
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ДАША Д
1481161689
Из победителей Лестер, Монако и Наполи выглядят лакомыми кусочками.
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anri1703
1481162079
Лестер я думаю уже задачу на лч выполнил все же выйти в 1/8 уже хорошо
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kella
1481177731
А вот и результаты жеребьевки: Севилья-Боруссия Байер-Барселона Порту-Арсенал Реал-Наполи ПСЖ-Ювентус Бенфика- Монако Бавария -Лестер Ман.Сити-Атлетико
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Totti11
1481186100
А где же Гинер??? Что молчит про "предпочтительнее Зенит, чем Ростов"!!! Где твой супер-клуб! Четвёртый год в подряд вылетаете!!! Получается лучше Зенит чем ЦСКА!!! Так вот! В Европе судей не подкупишь и не припугнешь Евгений Леонорович, это в России прокатывает только!
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Gullit 76
1481186920
Мы опять с ярмарки едим.
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absent32
1481199335
мне больше интересно вот что - основная масса проголосовавших не доверяет источнику))) а что, какие-то другие результаты?)))
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