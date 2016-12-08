Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В среду завершился групповой этап Лиги чемпионов, и определились последние участники стадии 1/8 финала турнира.

С первых мест своих групп в плей-офф вышли «Арсенал», «Наполи», «Барселона», «Атлетико», «Монако», «Боруссия» Д, «Лестер» и «Ювентус».

Вторые места заняли «ПСЖ», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Бавария», «Байер», «Реал», «Порту» и «Севилья».

Кроме того, с третьих мест пробились в 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 декабря в Ньоне.