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    Лига чемпионов. «Порту» уничтожил «Лестер» и вышел в плей-офф, «Копенгаген» обыграл «Брюгге»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» отправил пять безответных мячей в ворота «Лестера». Два гола забил Андре Силва, по одному разу отличились Хесус Корона, Ясин Браими и Диого Жота.

    В другой встрече группы «Копенгаген» обыграл «Брюгге».

    Таким образом, «Лестер» вышел из группы с первого места, «Порту» занял вторую строчку, а «Копенгаген» продолжит борьбу в Лиге Европы. «Брюгге» не набрал ни одного очка.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 6-й тур

    Порту (Португалия) – Лестер (Англия) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 6; 2:0 – Корона, 26; 3:0 – Браими, 44; 4:0 – Силва, 64; 5:0 – Жота, 77.

    Брюгге (Бельгия) – Копенгаген (Дания) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мешеле, 8 (в свои ворота); 0:2 – Йоргенсен, 16.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 00:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 декабря 2016, 05:12

      Лестер удивил, конечно, хотя, 1-е место было гарантировано, мотивации не было никакой, в отличие от Порту - которому для выхода в плей-офф нужна была только победа.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 декабря 2016, 04:51

      Неспортивное поведение Лестера вызывает вопросы.

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 8 декабря 2016, 00:57

      5-0

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 декабря 2016, 00:44

      да лестер жгет в этом году:-)

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 8 декабря 2016, 00:40

      Сделают выводи из этого поражения

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 8 декабря 2016, 00:39

      пять штук))))))

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