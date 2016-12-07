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  • УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины при жеребьевках плей-офф ЛЕ

УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины при жеребьевках плей-офф ЛЕ

7 декабря 2016, 19:15
7

Клубы из России и Украины не смогут встретиться друг с другом в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона. Об этом сообщили представители УЕФА.

«Уведомляем, что команды из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», – сказал представитель УЕФА.

Напомним, организация на протяжении нескольких сезонов разводит клубы из этих стран из-за напряженных политических отношений. В нынешнем сезоне в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и «Шахтер».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Краснодар Шахтер
Комментарии (7)
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KorolShut
1481127898
Про Ростов забыли
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За Московский ЦСКА
1481128475
Шахтер самый "украинский" из всех украинских.
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84aivengo
1481130790
клубы одно,политическая составляющая сильно вмешивается ...
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GoldPlayFIFARus9
1481137901
Ну и нормально. Минус один сильный соперник
Ответить
Gullit 76
1481202224
По идее за нацизм на Украине их вообще должны были исключить из Фифа.Ну да нацизм сейчас это модно.Надолго?Гитлер недолго продержался.
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Axidan
1481298916
...НО, финал то никто не отменял ;)
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