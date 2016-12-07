УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины при жеребьевках плей-офф ЛЕ

Клубы из России и Украины не смогут встретиться друг с другом в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона. Об этом сообщили представители УЕФА.

«Уведомляем, что команды из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», – сказал представитель УЕФА.

Напомним, организация на протяжении нескольких сезонов разводит клубы из этих стран из-за напряженных политических отношений. В нынешнем сезоне в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Ростов», «Зенит», «Краснодар» и «Шахтер».