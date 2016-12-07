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    Черчесов попросил завершить следующий сезон в РФПЛ 12-13 мая

    Следующий сезон в РФПЛ может быть сокращен по времени проведения. С таким предложением выступил тренерский штаб сборной России.

    «Сегодня я получил бумагу, подписанную главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым. В ней есть ряд просьб, которые мы рассмотрим на общем собрании лиги; в основном они касаются сезона-2017/18. Так, сборная попросила, чтобы последний тур чемпионата-2017/18 прошел 12-13 мая. Поэтому, вероятно, придется начать чемпионат раньше. Этот вопрос, скорее всего, мы будем рассматривать на общем собрании лиги», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    07.12.2016 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 11 декабря 2016, 06:07

      Охренеть, закончить РФПЛ за месяц до Кубка Конфедераций. Можно подумать это пойдет на пользу сборной. Лишние перестановки, которые в лучшую сторону ничего не изменят. Еще раньше чемпионат начать? В феврале? Ну тогда вообще все будут играть в Грозном и Краснодаре.

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