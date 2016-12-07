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    Калачев завершил карьеру в сборной Белоруссии

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев решил дать дорогу молодым игрокам в сборной Белоруссии, завершив выступления за национальную команду.

    «За страну я играю на протяжении 16 лет. Начинал еще в «молодежке», уровень уже тогда был высок, мы вышли на Евро в 2004-м. Это большой срок. Все эти годы во всех матчах я отдавался полностью, себя не жалел. Не вспомню ни одной игры, где бы не бился, не выкладывался. В плане результата, конечно, бывали неудачи, но я не могу себя упрекнуть. И вот решил подвести черту. Считаю, пришло время.

    Я бы и сейчас, наверное, говорил другие слова, если бы отборочный цикл начали по-другому. Но старт не задался. А возраст у меня уже не детский. И раз турнирной мотивации нет, значит, нужно давать дорогу молодым», – сказал Калачев.

    За свою карьеру 35-летний футболист провел в национальной команде 64 матча, в которых забил 10 голов. В этом году Калачев был признан лучшим игроком Белоруссии.

    Источник: Pressball

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    07.12.2016 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 декабря 2016, 14:42

      Мавр сделал свое дело,Мавр может уходить :)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Эрк 7 декабря 2016, 11:31

      Белорусский Кафу =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 декабря 2016, 11:26

      Все Тимофей, теперь отдавайся полностью в играх за Ростов. Удачи тебе и спасибо за твою самоотверженность.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 10:31

      честный человек-честный разговор-честный поступок...
      нет турнирной мотивации, а спустя рукава( или гетры) играть не может и не хочет....а какой тогда смысл бегать и закрывать дорожку какому-нибудь "белорусскому Азмуну"? за деньги?
      МОЛОДЕЦ!

      3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:01

      Заслуженно,в 35 лет закончить на мажорной ноте,теперь настраивайся на играх в Ростове!!!

      2
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