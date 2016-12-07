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    Прядкин: «Только специалист может определить договорной характер матча»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о практике по выявлению договорных матчей в российском футболе. По словам функционера, этим занимаются настоящие специалисты в своем деле.

    «Мы работаем по практике УЕФА. У нас заключено соглашение с одной из букмекерских компаний, по которому получаем информацию на ранней стадии оповещения. Что это такое? Скачки коэффициентов, наши партнеры должны давать данные в режиме реального времени. Есть поручение РФС по сбору и предоставлению определенных документов по матчам. Мы передали их независимой комиссии.

    Я не вправе давать оценки по той или иной игре. Предоставим это специалистам. Только они должны определить, была ли борьба на поле справедливой или она позволила одной из команд победить, а другой – проиграть. Эти люди – авторитетные и известные специалисты – должны быть независимыми ни от Премьер-лиги, ни от ФНЛ, ни от ПФЛ, ни от РФС.

    Можно ли визуально определить странный характер матча? Это не совсем корректный вопрос. Ответ на него должен дать специалист», – рассказал Прядкин.

    Напомним, в последнее время обострилась ситуация вокруг договорных матчей. Одной из последних игр, результат которой подвергся сомнению, является встреча «Урала» и «Ростова» (1:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 06:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 декабря 2016, 13:27

      Эти люди – авторитетные и известные специалисты – должны быть независимыми ни от Премьер-лиги, ни от ФНЛ, ни от ПФЛ, ни от РФС. ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2016, 09:28

      Выявить договорной матч или нет, могут только специалисты, а в РФС, РФПЛ,
      ФНЛ и ПФЛ их, специалистов нет, есть только жополизы, как сам Прядкин.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 06:53

      Ну таких специалистов у нас похоже нет

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