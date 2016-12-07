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    Данильянц назвал ничейный результат с ПСВ победой

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, именно этот результат вывел российский клуб в плей-офф Лиги Европы.

    «Несмотря на ничейный результат, это победа. Мы добились поставленной цели и гордимся командой. Мы пожертвовали целым рядом матчей чемпионата России. Все, что ни делается, – к лучшему. И делай что должно – будь что будет. Сегодня было достаточно моментов, в том числе у наших ворот, но мы выстояли. Убежден, что Бердыев повторит трехкратное «Мужики», а команда подхватит. Ребята заслужили – сегодня можно сказать это на всю страну.

    После замен ПСВ перестроился и стал играть в два центральных защитника. После этого появились зоны. Но силенок уже не было, надо было бежать большие расстояния, взаимодействовать. Мы не ставили больших глобальных задач, для нас каждый матч в группе был как кубковый, как финальный. Step by step – так было и в чемпионате. Как этот принцип сработает в другом турнире, с другими соперниками – время покажет.

    Поверили, что «Ростов» вышел в Лигу Европы, только со свистком судьи. У нас был уже опыт с «Атлетико», когда пропускали в добавленное время. Джанаев неоднократно подтверждал свое мастерство своими героическими спасениями. Сегодняшний результат без победы над «Баварией» был бы недостаточен. Поэтому важно, что мы себя показывали с лучшей стороны на протяжении всего турнира. И в личной карьере всех ребят это будет на протяжении всей жизни», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2016 01:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 7 декабря 2016, 10:39

      Молодцы! Приятно было смотреть. И судья просто кремень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Essence 7 декабря 2016, 09:52

      Тот самый момент когда и за результат не стыдно и качество игры не громадно отличается от денежных мешков.Красавцы,вся россия рада за ростов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 декабря 2016, 09:06

      Молодцы.. тактико Атлетико дает результат)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 декабря 2016, 07:44

      Не тот клуб выбрал для финансирования Газпром! Поздравляю Ростов!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 декабря 2016, 07:39

      МУЖИКИИИ! МУЖИКИИ! МУЖИКИИИ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 7 декабря 2016, 07:39

      Не зря был и амкар и урал... УРАААА!!! Ждем пятницу и следующего соперника

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 > den161 7 декабря 2016, 10:04

      пардон.... в понедельник жеребьевка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2016, 02:43

      Победа, безусловно победа, БРАВО, МУЖИКИ, порадовали

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 декабря 2016, 02:08

      Конечно, победа! Играть через два дня на третий, и после матча с "Зенитом" в условиях, близких к экстремальным...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 7 декабря 2016, 01:56

      это и есть победа

      6
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