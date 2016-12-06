Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Талалаев: «Спартак» сейчас похож на команду, объединенную идеей чемпионства»

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев отметил, что «Спартак» в нынешнем сезоне похож на команду, игроки и тренер которой объединены одной общей идеей – завоевать чемпионский титул. В матче 17-го тура подопечные Массимо Карреры на своем поле одолели «Рубин» (2:1). На зимний перерыв красно-белые уходят лидерами, опережая «Зенит» на пять очков.

    «Глушаков становится настоящим лидером «Спартака». Раньше он выполнял слишком много разных функций, а сейчас просто играет в футбол, не боится бить, когда надо, подключаться. Считаю, что в наших командах должен быть русский футболист, который несет в себе дух команды. Сегодняшний «Спартак» похож на команду, которая объединена идеей чемпионства», – цитирует Талалаева «Матч ТВ».

    В текущем розыгрыше РФПЛ Глушаков принял участие в 15-ти поединках, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 13 декабря 2016, 21:21

      Спартак молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 16:37

      зато до весны то точно можно глорить бомжеконей, ребятки вы ниже ----просто тупо ниже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 15:14

      Независимо от гнилых ниже высказавшихся -золото чемпионата думаю будет нашим,пусть и дальше скулят (как они считают -остро) ,но запах от гнили никуда не убрать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 декабря 2016, 13:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как же обидно будет Спартаку по весне опускаться на четвёртую строку

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 