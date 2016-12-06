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    «МЮ» в Кубке Англии сыграет с «Редингом», «Манчестер Сити» – с «Вест Хэмом»

    Cостоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. По ее итогам стало известно, что «Манчестер Юнайтед» дома примет «Рединг», «Эвертон» сыграет с «Лестером», а «Арсенал» отправится на выезд в Престон.

    Матчи этой стадии будут проведены с 6 по 9 января.

    Кубок Англии. 3-й раунд.

    «Ипсвич» — «Линкольн Сити» / «Олдхэм Атлетик»,
    «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»,
    «Барроу» — «Рочдейл»,
    «Халл Сити» — «Суонси Сити»,
    «Сандерленд» — «Бернли»,
    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкберн»,
    «Миллуолл» — «Борнмут»,
    «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»,
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Чарльтон Атлетик» / «Милтон-Кинс Донс»,
    «Блэкпул» — «Барнсли»,
    «Уиган» — «Ноттингем Форест»,
    «Бирмингем» — «Ньюкасл Юнайтед»,
    «Челси» — «Ноттс Каунти» / «Питерборо Юнайтед»,
    «Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей»,
    «Вест Бромвич Альбион» — «Дерби Каунти»,
    «Эвертон» — «Лестер Сити»,
    «Ливерпуль» — «Плимут Аргайл» / «Ньюпорт Каунти»,
    «Уиком» — «Стаурбридж»/«Нортгемптон Таун»,
    «Уотфорд» — «Бертон Альбион»,
    «Престон» — «Арсенал»,
    «Кардифф Сити» — «Фулхэм»,
    «Сток Сити» — «Вулверхэмптон»,
    «Кембридж» — «Лидс Юнайтед»,
    «Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун» / «Флитвуд Таун»,
    «Хаддерсфилд Таун» — «Порт Вейл»,
    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»,
    «Брентфорд» — «Истли»/«Галифакс Таун»,
    «Болтон» — «Кристал Пэлас»,
    «Норвич Сити» — «Саутгемптон»,
    «Саттон Юнайтед» — «Уимблдон»,
    «Аккрингтон Стэнли» — «Лутон Таун»,
    «Ротерхэм» — «Маклсфилд Таун» / «Оксфорд Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 06:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 6 декабря 2016, 19:50

      Как то у них всё по смешному,все команды с АПЛ должны по идее играть свои игры на выезде,кто эту глупость у них придумал,делать вольный жребий

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 6 декабря 2016, 11:49

      Хочу увидеть как молотобойцы разгромят горожан...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 6 декабря 2016, 08:40

      Сити наверное тоже сыграет не первым составом

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 декабря 2016, 07:25

      Ливерпуль и Челси наверняка будут играть 53-м составом.

      2
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