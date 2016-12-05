Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Петраков заявил, что в игре с «Уфой» на поле творился судейский беспредел и попросил главу ДСИ разобраться

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал выездное поражение в матче 17-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1).

    «Поблагодарил ребят за игру, я считаю, мы сегодня играли достойно. А то, что творилось на поле – судейский беспредел, надо с этом разбираться. У меня очень большая просьба к Андрею Дмитриевичу Будогосскому (прим. – глава департамента судейства и инспектирования РФС), чтобы он разобрался. Нам гол забивают – чистое нарушение в центральной зоне, где судья не видит, пропускает такие фолы. Во втором тайме идет атака, сбивают чисто игрока в штрафной площадке – без мяча атака – он опять не дает. В самом деле, надо уже с этим заканчивать.

    По игре могу сказать, что мы провели неплохой матч. То, что у нас было, то мы в принципе и использовали. К самоотдаче, по игре у меня претензий к ребятам нет.

    Как дальше будет существовать «Томь»? Это тяжелый вопрос, это не вопрос одного дня. Я думаю, должна быть встреча с руководством, где должны быть поставлены какие-то задачи, в каком направлении будем двигаться. Наверное, сейчас такой период, где на самом деле нужно будет разобраться по денежным вопросам с ребятами, чтобы они ушли в отпуск и хоть какие-то материальные блага получили.

    Доволен действиями Соболева и Кудряшова. У нас неплохой дубль, есть еще у нас двое ребят молодых, думаю, мы их тоже будем привлекать на сборы, будем наигрывать. Я считаю. что если четыре человека из дублирующего состава будем привлекать, все-таки это такая достаточно хорошая работа с молодыми футболистами», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:50

      У нас хоть один матч есть где нет судейского беспредела? Задолбали! Или посадите всех судей или закройте чемпионат или не пиздите попусту!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Фан666 5 декабря 2016, 18:53

      +100, не в бровь,а в глаз!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 16:21

      Петраков самый недовольный тренеришко то ему судьи не так судят то погода безобразная то систему надо менять а может все просто перестать уже тренировать а спокойно сидеть на попе как Бышевец или Романцев

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Garrincha58 5 декабря 2016, 18:11

      ...по моему не надо так писать,не вежливо--но если Вы тренер или футболист уровня Широкова то--- и тогда не стоит так писать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 