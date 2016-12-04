Курьезный гол Ибрагимовича не помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Эвертон»

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

0:1 – Ибрагимович, 42

1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти)