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    Курьезный гол Ибрагимовича не помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Эвертон»

    В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    0:1 – Ибрагимович, 42

    1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 21:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 6 декабря 2016, 01:41

      Левый пенальти! Судья слепой ублюдок!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 декабря 2016, 23:27

      Ура!!! МЮ все дальше и дальше от ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 декабря 2016, 22:03

      Как можно назвать этот гол "курьёзным" ? ЭТО ЖЕ ИБРА! Он часто так забивает! Пересмотрите подборку его лучших голов! Его стиль - 100%

      На повторе можно увидеть, что он специально так бил, но до последнего не знал, - залетит или нет!? В итоге он сделал что должен был. Создал гол в игре без моментов.

      6
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 4 декабря 2016, 21:52

      Соглашусь ,пенальти спорный!!!

      4
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      Рейтинг: +496

      firs04 4 декабря 2016, 21:45

      пеналь левый

      2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 4 декабря 2016, 21:21

      Третьей картинкой нужно было показать как Ибрагимович ,специально,бьёт пяткой в лицо игрока Эвертона и даже предупреждение не получает!

      1
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