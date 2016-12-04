Курьезный гол Ибрагимовича не помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Эвертон»

Левый пенальти! Судья слепой ублюдок!
В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
0:1 – Ибрагимович, 42
1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти)
В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
0:1 – Ибрагимович, 42
1:1 – Бейнс, 88 (с пенальти)
Левый пенальти! Судья слепой ублюдок!
Ура!!! МЮ все дальше и дальше от ЛЧ!!!
Как можно назвать этот гол "курьёзным" ? ЭТО ЖЕ ИБРА! Он часто так забивает! Пересмотрите подборку его лучших голов! Его стиль - 100%
На повторе можно увидеть, что он специально так бил, но до последнего не знал, - залетит или нет!? В итоге он сделал что должен был. Создал гол в игре без моментов.
пеналь левый
Третьей картинкой нужно было показать как Ибрагимович ,специально,бьёт пяткой в лицо игрока Эвертона и даже предупреждение не получает!