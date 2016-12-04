Голкипер «Шальке»: «Пенальти в наши ворота был назначен ошибочно»

Голкипер «Шальке» Ральф Ферманн считает, что пенальти в его ворота на 2-й минуте встречи с «РБ Лейпциг» (1:2) в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги был назначен ошибочно.

«В моменте с пенальти я был достаточно далеко от нападающего. Не могу понять, как арбитр указал на точку, дать мне желтую карточку и сказать, что фолил Налдо. Этот эпизод повлиял на исход встречи. Очень обидно так начинать матч, но одно поражение не сломает нас», — сказал он.

Напомним, что «РБ Лейпциг» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.